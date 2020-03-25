三因素支撐 人民幣匯率將逐漸回升 10:042020/03/25 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據《證券日報》報導，中國銀行研究院研究員王有鑫認為，第2季之後，人民幣匯率將逐漸企穩，更多支撐因素將顯現。 王有鑫指出，人民幣將有更多支撐，一是中美在疫情防控和經濟增長階段存在差異；二是貨幣政策走勢背離；三是目前外資持有境內人民幣股票和債券資產規模有限，約為2％，在短期的拋壓後將逐漸穩定。預計第2季度隨著大陸經濟快速復甦，人民幣匯率將逐漸收斂回升。 (旺報 ) #人民幣 #人民幣匯率 #匯率 #支撐 #經濟 也許您會感興趣 推薦閱讀 近年最恐怖經濟危機 3月庶民信心快全塌 04:092020/03/21 財經要聞 新冠肺炎來襲 全球步退入經濟衰退 22:362020/03/21 財經 動盪害港 經濟自由度指數王座易主 04:092020/03/22 話題觀察 人行：人幣匯率預計在7附近持續雙向波動 13:122020/03/22 財經 人行組合拳奏效 金融體系平穩 04:102020/03/23 焦點新聞 無畏疫情 陸黨媒：經濟長期向好 04:102020/03/23 焦點新聞 今年的經濟，唉... 04:102020/03/23 時論廣場 陸央行：陸經濟第二季將明顯改善 11:552020/03/23 財經 搶救經濟大作戰，要拿出更大魄力 01:202020/03/24 時論廣場 人民幣中間價跌59點 10:192020/03/24 財經 兩岸熱門新聞 不封城不停工 韓有效控制疫情引多國仿效 - 兩岸 習近平將出席 G20 冠肺炎疫情特別峰會 - 兩岸 - 旺報 川普改口：不再將新冠病毒名稱 與大陸相連 - 兩岸 頻繁入院安撫新冠患者 50名義大利神父殉職 - 兩岸 陸展示極音速彈 美起跑慢8年 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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