據《證券日報》報導，中國銀行研究院研究員王有鑫認為，第2季之後，人民幣匯率將逐漸企穩，更多支撐因素將顯現。

王有鑫指出，人民幣將有更多支撐，一是中美在疫情防控和經濟增長階段存在差異；二是貨幣政策走勢背離；三是目前外資持有境內人民幣股票和債券資產規模有限，約為2％，在短期的拋壓後將逐漸穩定。預計第2季度隨著大陸經濟快速復甦，人民幣匯率將逐漸收斂回升。

(旺報 )