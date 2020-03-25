新冠肺炎疫情急速升溫，面對未來可能社區大爆發，新北市長侯友宜25日在防疫應變會議時指出，《傳染病防治法》18條有全民動員相關規定，新北市將把過去依照《全民防衛動員準備法》兩年一次的演練，運用在大規模社區感染的超前部署，包括資源盤點、道路限制、人潮管制，事先完整規畫，「有可能一個小時後中央就會下達命令」，要先做好萬全準備。

侯友宜說，看到全球疫情持續往上飆升，大家都在境內管控，但要做最壞準備，萬一大規模社區感染，要怎麼更有力限制某部分，讓疫情可以急速降溫，「為了拯救生命，犧牲某部分活動是值得」，在那天來臨時前，要預作準備。

侯友宜說，新北市府每兩年依照《全民動員整備法》都有一次演練，今年雖然還不用演練，但可依此法令全面盤點，如何完成人力、財力、物力與科技配套措施，裡頭有相關規定 ，包括人員要做那些管控，還有物力、醫療資源盤點整備，都寫非常詳細，讓整個災害防救提升到最大能量，除了這個法令，還要其他法令配合。

侯友宜說，他將請副秘書長召集警政、消防、民政、衛生、經發、社會等各局處預作準備，萬一哪天大規模社區感染，路段要怎麼限制、資源要怎麼分配，另也可用兵棋推演或其他方式，跟其他縣市合作。

侯友宜說，預做最壞打算提前部署，才不會茫茫然，中央的命令可能在下一個小時就會下達，要求啟動，必須要先做好準備，近期要求民政局報告，並跟北、基、宜、桃合作。

(中時 )