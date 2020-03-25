展碁國際公司（6776）在今（25）日掛牌興櫃買賣，掛牌價是20元，產業別是電子工業，主辦券商是永豐金證券。

根據櫃買中心資料顯示，展碁國際公司成立於民國66年12月間，為老牌上市科技公司宏碁的轉投資事業。展碁國際董事長為陳俊聖，主要經營業務是3C電腦周邊、電腦軟體、遊戲商品等產品與相關服務之代理與銷售，送件時資本額為7億3,748萬元。該公司108年營收135億293萬元，稅後盈餘1億2,555萬元，每股盈餘1.7元。

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