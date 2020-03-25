展碁國際今日以每股20元掛牌興櫃 09:322020/03/25 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 展碁國際公司（6776）在今（25）日掛牌興櫃買賣，掛牌價是20元，產業別是電子工業，主辦券商是永豐金證券。 根據櫃買中心資料顯示，展碁國際公司成立於民國66年12月間，為老牌上市科技公司宏碁的轉投資事業。展碁國際董事長為陳俊聖，主要經營業務是3C電腦周邊、電腦軟體、遊戲商品等產品與相關服務之代理與銷售，送件時資本額為7億3,748萬元。該公司108年營收135億293萬元，稅後盈餘1億2,555萬元，每股盈餘1.7元。 (工商 ) #展碁國際 #宏碁 #興櫃 #元掛牌 #日掛牌 也許您會感興趣 推薦閱讀 興櫃賣壓重 個股單兵演出 04:102020/03/23 證券．權證 展碁國際 25日登興櫃 04:102020/03/23 證券．權證 興櫃股票股價升降單位新制今日上線實施 09:112020/03/23 財經 興櫃股票訊息面暫停交易機制今日起實施 09:112020/03/23 財經 《店頭市場》櫃買防疫出招，確保證券市場正常運作 10:342020/03/23 財經 宏碁逾3.6億元買回逾2.7萬張庫藏股 18:112020/03/23 財經 興櫃股票安特羅生技 3月24日起暫停交易 20:032020/03/23 財經 疫情衝擊，去年財報得申請延期公告－未上市櫃公發公司財報 4／28前可申請展延 01:202020/03/24 證券．權證 遺贈稅新增非上市櫃私募股票 04:102020/03/25 金融．稅務 財經熱門新聞 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 林毅夫：30年代大蕭條恐重返美國 - 即時 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 美經濟要垮了？末日博士驚曝恐怖線型 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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