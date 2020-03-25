櫃買中心持續扶植新創企業，為因應防疫將首度以直播方式，今（25）日上午9：30舉辦線上座談會「Startup Morning Talk-創業點滴」，邀請成功的新創企業創辦人與極具經驗的創業輔導機構代表，分享創業應知的大小事，並介紹豐富的新創輔導資源。

櫃買中心表示，與勤業眾信、數位時代等聯手主辦本次活動，邀請iCHEF資廚管顧公司與創櫃板元皓能源公司兩位新創企業創辦人擔任與談人，分享各自的創業點滴與收獲，及現身說法分享創櫃經驗與登錄創櫃板的好處。「iCHEF」成功運用科技使餐廳管理變得更簡單而有效，「元皓能源公司」則專精於生產小型風力發電機。

除企業創辦人的分享外，各主辦機構與談人並將介紹櫃買中心創櫃板、勤業眾信新創事業服務團隊以及數位時代Meet創業小聚等平台之特色、機制以及為新創企業所提供之服務，內容豐富精彩可期。本次活動直播時間1小時，歡迎連結櫃買中心官網或FB收看，活動影音檔並將置於櫃買中心官網影音專區供大眾上線點閱。

(工商 )