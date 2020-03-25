崇越科技（5434）關係企業建越科技工程，3月下旬取得台糖「農業循環豬場改建投資計畫第一期統包工程」，打造智慧節能新式豬舍，透過智慧化系統，建置生物防疫機制，搭建具備通風、保溫、保濕、除臭功能的高效絕緣全密閉豬舍。

台糖智慧型豬舍建置案由崇越科技與山林水及南部營造大廠華豐營造共組統包團隊，並邀集列名全球500強企業之農畜大廠美商愛科集團，及其在台合作夥伴振偉開發合作，預計二年內陸續運轉，將挹注崇越集團環保工程業績。

除傳統豬場生產區設計外，此改建投資計畫特別著重污水處理區，以歐美畜牧的先進技術優化豬場配置，可兼顧產能、防疫、動物福祉，並妥善處理污水及臭味，翻轉傳統豬舍的避鄰效應。透過崇越科技的環保工程技術，可充分利用有機碳源，產生沼氣再生能源供應農舍用電；初沉污泥經固液分離技術形成堆肥回收再利用，提升養豬場產值。

崇越集團旗下子公司建越科技工程成立於2008年，由碩博士專業工程師主責規劃處理流程與化學藥劑配方，擁有專業實驗室與研發團隊，拉高與其他資源處理業者的競爭門檻。建越科技工程累積十餘年環保工程的專業經驗，包含：純廢水回收處理、無塵室、公共工程，以及固體廢棄物清運與資源化再利用等領域；尤其專精於科技電子業廢水處理，客戶包含華邦電、聯電、南亞、美光、力晶等大廠。2014年更建置全台第一套面板廠全回收零排放系統，每日可處理廢水量達2萬公噸。

崇越集團積極開發循環經濟商機，海內外環保工程業務占比逐年攀升，去年營收近40億元，占集團年營收逾一成。以往建越科技專精水資源項目，近年亦跨足氣體與固體廢棄物領域，陸海空三面進擊，協助客戶打造資源回收再利用的循環經濟。

(工商 )