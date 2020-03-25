針對媒體報導「虛報誤餐費，空軍逾百人送辦」乙情，空軍司令部今(25)日表示，報導內容部分與事實不符。本部在獲報後，極為重視，立即組成專案小組進行行政調查，計有29員、共121筆不符規定申領誤餐費，共計1萬8150元，相關人員誤領費用已全數繳回。

空軍司令部強調，本案並非報導所述百餘人員，且全案刻正由司法機關釐清案情，本部秉持「毋枉毋縱」原則辦理，若涉及不法，決不寬貸。

(中時 )