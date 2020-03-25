軍官虛報誤餐費 空軍司令部：已全數繳回 10:002020/03/25 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 空軍司令部爆發大規模貪瀆。（圖／中時資料庫） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對媒體報導「虛報誤餐費，空軍逾百人送辦」乙情，空軍司令部今(25)日表示，報導內容部分與事實不符。本部在獲報後，極為重視，立即組成專案小組進行行政調查，計有29員、共121筆不符規定申領誤餐費，共計1萬8150元，相關人員誤領費用已全數繳回。 空軍司令部強調，本案並非報導所述百餘人員，且全案刻正由司法機關釐清案情，本部秉持「毋枉毋縱」原則辦理，若涉及不法，決不寬貸。 (中時 ) #空軍 #報導 #空軍司令 #司令部 #人員 也許您會感興趣 推薦閱讀 奧運聖火抵日 空軍表演竟驚現凶兆 11:262020/03/21 日常 爺抱11月大金孫花園餵狗 80公斤巨犬撲上狂咬…噴血慘死 13:262020/03/21 國際 三甲級台商醫院 站在防疫第一線 04:092020/03/22 焦點新聞 挺醫護送餐點傳關懷 醫護人員：胃暖心更暖 15:442020/03/23 生活 華府終疾7密令 不排除戒嚴 01:202020/03/24 國際大事 空軍清晨接戰演習 全台戰機頻緊急起飛 09:022020/03/24 社會 咖啡業者暖心 親沖咖啡慰勞防疫醫護 13:272020/03/24 社會 感謝醫護人員防疫辛勞 南市餐飲業者送暖 17:072020/03/24 生活 感謝您！醫護人員4月底前免費搭嘉義縣公車 18:312020/03/24 生活 空軍驚傳上百軍士官大規模A錢 司令部：應是「誤領」 09:152020/03/25 社會 軍事熱門新聞 骯髒內幕！美福特級航母問題多 - 海軍 國安局長：陸方公布的確診數 我方已確切掌握！ - 軍事 大陸殲教9「山鷹」 將成為航艦教練機 - 軍事 現代重工將建造韓國FFX蔚山3型巡防艦 - 軍事 關指部6名梅花軍官上酒店Happy 陸軍：列汰除對象 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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