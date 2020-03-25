在新冠肺炎疫情一片低迷的氣氛中，大陸發展仍傳出一些好消息，據大陸國家統計局數據顯示，2019年底大陸城鎮常住人口8千4843萬人，占總人口60.60％，這比2018年底末增加467萬人和1.02個百分點，這也是大陸城鎮化率首次突破60％大關。數據還顯示，6個城鎮化超過70％的省市中，上海、北京、天津位居前三，都超過了80％。

此外，這三大直轄市後，第一經濟大省廣東在2018年城鎮化率就已逾70％，2019年進一步提升到71.40％，繼續穩居直轄市以外省份的首位，第二經濟大省江蘇和第四經濟大省浙江的城鎮化率在2019年皆達到或逾7成，分別為70.61％和70.0％。

不過，廣東省內區域之間的城鎮化率差別很大，廣東省統計局數據顯示，2018年的珠三角核心區、沿海經濟帶（東西兩翼）及北部生態發展區人口城鎮化率分別為85.91％、52.70％和49.73％，換言之，珠三角地區已達到發達國家和地區水平了，粵東西北地區還遠遠落後於全國平均水平，並且成為人口淨流出較大的區域。

廣東省體制改革研究會執行會長彭澎表示，粵東西北與珠三角城鎮化率的巨大差距，主要源於經濟發展的巨大落差，未來粵東西北的人口有一部分會繼續向珠三角轉移；他分析，粵東粵西這些人口稠密地區的發展，需要依托汕頭和湛江這兩個省域副中心城市作為支撐點，引領當地城鎮化的進程。

值得注意的是，第三經濟大省山東的城鎮化率僅為61.51％，廈門大學經濟學系副教授丁長發分析，山東是農業大省，農業經濟、人口占比較高，同時，山東的城市群發展與珠三角、長三角差距較大；由珠三角、長三角城市群中，超大城市、國家級中心城市帶來的溢出效應很大，帶動周邊地區中小城市快速發展，而山東半島城市群中心城市帶動能力較弱，民營經濟與粵蘇浙有明顯差距。

根據發達國家經驗，城鎮化率到70％之後，將明顯放緩，對廣東、江蘇和浙江三省來說，這些地方正經歷「二次城鎮化」。

彭澎表示，未來廣東、江蘇、浙江等地的二次城鎮化會繼續加速，當前除了北京和上海這兩個強一線城市外，包括廣深在內的中心城市都在降低落戶門檻。除了在中心區發展現代服務業外，在一些外圍區域還可以布局很多先進製造業，對人才和勞動力的需求都比較大。

(旺報 )