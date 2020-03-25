台股下跌，禾聯碩股價跌破去年上市掛牌承銷價91元，24日董事會決議為自家股票護盤，實施庫藏股，從24日至5月23日，將買回3千張自家股票，每股買回價格區間75～115元間，佔已發行股份3.95％。今（25）日股價跳空漲停開出89.1元開出，隨後賣壓湧現，目前股價仍呈大漲走勢。

近期台股大跌，東元集團董事長邱純枝上週五（20日）首度主持線上法說會，被法人問到是否計畫買回庫藏股時表示，東元維持強勁現金部位，以因應未來營運發展，加上東元計畫開發新莊廠及松江大樓土地，短期需要資金，東元未作此規劃。三洋電及聲寶兩家電廠，目前暫無買回自家股票計畫。禾聯碩開家電業實施庫藏股的第一槍。

禾聯碩去年5月24日以每股承銷價91.0元上市掛牌交易，這波台股暴跌，禾聯碩股價也慘綠，24日台股大漲，股價也大漲3.6元而以81.0元收盤，仍跌破承銷價。禾聯碩24日董事會決議，24日起～5月23日實施庫藏股，總計買回3千張自家股票，每股買回價格區間75～115元。如果價格跌破75元，仍可持續買回。

禾聯碩今年推出全新空調、冰箱、洗衣機，以及多款全新電風扇、空氣清淨機等小家電新產品加入銷售行列，今年營運目標是銷售業績年成長5％～10％。

(工商 )