非法移工不易掌握行蹤，在台恐成防疫破口；台中市警察局第五分局強力查緝非法，23日巡邏攔查1輛可疑廂型車，發現5人座車輛擠滿10名外籍人士，1車擠得像沙丁魚，且未攜帶居留證或護照等證件，經查全都是非法移工，員警不敢輕忽，1車人依規定完成疫調，初步量測體溫沒有發燒，移送台中移民署台中專勤隊處置。

市警五分局表示，查獲10名越南籍男女非法打工，其中8名越南籍失聯移工及2名以觀光名義入境逾期停留越南籍人士，都依規定調查確認身分後，因越南目前列為3級警示疫區，為避免成為防疫破口，員警都做防護措施，10名非法移工初步沒有發燒，但仍須進一步採檢。

警方呼籲，移工如經查有逃逸行為，除面臨罰鍰及遭遣返外，也會影響日後來臺工作機會。警方執行勤務如發現可疑外籍人士將持續主動盤查，查證是否非法移工身分，嚴防造成防疫破口。

另近日內政部移民署亦推動「擴大自行到案專案」，因此鼓勵失聯移工、逾期外來人口可選擇主動自行到案，以降低罰緩並縮減遣返時間。民眾如有發現可疑移工，可撥打移民署「0800-024-881」或勞動部「1955」諮詢專線。

(中時 )