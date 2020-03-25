新冠肺炎疫情延燒，台灣確診人數持續攀升，前立委陳學聖表示，是時候換下陳時中了，遭網友出征。對此，資深媒體人鍾年晃指出，這恐怕是個陰謀論。

陳學聖曾經在政論節目中表示，陳時中可能沒辦法處理未來越將擴大的疫情，是時候換下陳時中，換更高階層的人接手。此番言論遭網友出征，陳學聖也做出反擊，「難道陳時中不能說、不能碰，陳時中成了小英政府的神主牌，更是擋箭牌！」強調不是認為陳時中防疫沒作好，是因疫情遽變引造成諸多影響，「已是緊急狀況下的國安問題」。

鍾年晃在節目《鄭知道了》直言，「對於陳學聖這個講話，我是覺得他背後其實有一個滿可怕的陰謀論」。他提到，有人準備攻擊陳時中的兩個小孩，因他兒子剛從荷蘭回來，需要居家檢疫，也確實通報，就傳出陳時中為什麼要宣布歐洲回國需居家檢疫14天，是因為要讓他兒子多領1天1千元。

主持人鄭弘儀驚呼「怎麼可能！」鍾年晃說，當時陳時中的兒子只剩2天居家檢疫的時間，頂多只能領2千，但連這麼荒唐的事都有人傳，陳時中還為此要他兒子別去領這2千元。

鍾年晃表示，攻擊陳時中沒有用，因台灣社會的一般人沒辦法接受。鄭弘儀補充，「（陳時中）滿意度八成多」。鍾年晃指出，現在攻擊他的左右手，卡防疫工作，先不管張上淳兒子對不對，「可是關張上淳什麼事？」

鍾年晃認為，畢竟張上淳兒子都大人了，出國也不一定會取得父母同意，頂多告知，把這件事扯到張上淳身上，背後突顯出來的其實是一個陰謀，就是希望在台灣看起來還不錯的防疫工作中，找到破口、漏洞。張上淳為了這件事滿自責也有點灰心，可是陳時中部長一直跟他講說，「你很重要，你絕對不能離開這個團隊」。

(中時電子報)