高爾夫族群去年盈餘分配全數以配發現金為主，高殖利率吸引多頭表現積極，買單不斷進駐。鉅明(8928)、大田(8924)晨盤漲幅一度都在4.5%左右，領軍衝鋒，復盛應用科技(6670)緊跟在後，漲幅約3.5%，明安(8938)漲幅也在1%以上。

新冠肺炎疫情衝擊，高爾夫族群首季為傳統旺季，但業績恐將面對挑戰，復盛在大陸廠復工後，產能漸漸拉升，3月產能回復，法人預期，有機會能追回業績。大田淡旺季雖然已不是那麼明顯，但1月有春節長假，又有疫情干擾，首季營運將有壓力。

復盛應用108年度營收172億元，毛利率為25.6%，年增1.01個百分點，稅後純益21.76億元，年增8.5%，每股純益16.61 元，每股擬配8元現金股利，居高爾夫球具之冠，現金殖利率超過5%。

大田108年度營收39.2億元，毛利率22.52%，年增率5.95個百分點，稅後純益4.86億元，年增11.95倍，每股純益5.81元，每股擬配發3.8元現金股利，居第二名，現金殖利率約在12%左右。

明安108年營收117.57億元，毛利率16.87%，年增2.46個百分點，稅後純益6.16億元，年增8.2%，每股稅後純益4.55元，每股擬配發2.3元現金股利，居第三名。

鉅明2019年稅後純益1.68億元，每股純益3.3元，每股擬配2元現金股利。

(時報資訊)