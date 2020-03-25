緯創(3231)今將舉行法說會，美系外資出具最新報告給予「買進」評等，目標價32元。緯創去年度合併營收為新台幣8782.6億元，營業淨利為133億元，稅前淨利為127.76億元，稅後淨利為68.01億元，每股盈餘為新台幣2.4元。董事會決議108年股利分派，每股配發現金股利2元。

緯創去年第四季單季合併營收為新台幣2502.1億元，營業淨利為49.82億元，稅前淨利為48.95億元，稅後淨利為28.38億元，每股盈餘為新台幣1元。

為激勵員工士氣，進而提高經營績效，實施庫藏股制度。自109年3月25日至109年5月24日止二個月，預計買回數量6萬張。

另有四項增資和轉投資及設備投資案：一、因應醫療及生技產業發展需要，擬增資緯創生技投資控股股份有限公司新台幣8億元。二、因應企業產品之產能擴充需求，董事會決議透過Wistron LLC轉投資Wistron InfoComm Technology(Texas)Corporation美金680萬元。三、為營運所需，董事會通過子公司緯新資通(昆山)有限公司以不超過美金6805萬元之額度內購買機器設備。四、為擴充產能，子公司Wistron InfoComm Manufacturing(India)Private Limited相關設備之投資金額擬由原不超過美金3600萬元，變更為擬於不超過美金7600萬元之額度取得設備。

(時報資訊)