美股消息面：

1.投資人看好美國國會將通過規模空前的紓困方案，加上此前聯準會推出無上限量化寬鬆（QE）措施，這些提振經濟的努力將有助於改善原油需求前景，周二原油價格連續第2日上漲，紐約5月期油收漲65美分或2.8%，為每桶報24.01美元。倫敦布蘭特5月期油收漲12美分或0.4%，為每桶27.51美元。

2.聯準會推出無限量化寬鬆(QE)措施，加上部分煉金廠停產使供應受阻，周二紐約4月期金收漲93.2美元或6%，為每盎斯1660.80美元，創下歷來最大單日金額漲幅與2009年以來最大百分比漲幅。

3.美國民主黨與共和黨大老透露，朝野雙方已接近就一項規模高達2兆美元的經濟激勵方案達成協議，這項旨在為失業者提供經濟援助，並扶助困難產業的議案，將包括購買公司債，以及直接向企業提供貸款等舉措。

4.財經數據服務公司IHS Markit公布，美國3月製造業採購經理人指數（PMI）初值為49.2，低於2月終值50.7並創下10年新低，但高於市場預期的43.5。服務業PMI指數初值由2月的49.4直墜至39.1，低於市場預期的42。綜合PMI指數初值為40.5，遠低於2月的49.6，並創下歷來最低。

5.美國2月新屋銷售月減4.4%，較1月的月增升7.9%與市場預期的月減1.8%顯著惡化。以年率計，2月新屋銷售為76.5萬戶，高於市場預期的75萬戶與1月的76.4萬戶。

6.美國石油協會（API）公布，上周（截至3月20日）美國原油庫存意外減少，汽油和餾分油庫存也下滑。上周美國原油庫存減少120萬桶，為4.514億桶，市場預期為增加280萬桶。庫欣原油庫存增加110萬桶。

煉廠煉油量增加17.8萬桶／日。上周汽油庫存減少260萬桶，市場預估為減少65.7萬桶。餾分油庫存減少190萬桶，符合市場預期。上周美國原油進口增加5.7萬桶／日。

(時報資訊)