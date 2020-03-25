1.漢唐(2404)：去年獲利創新高，擬配息13元，搭上大盤反彈列車，急攻漲停板。

2.興富發(2542)：首季全台土地交易季增3%，房市未冷卻+股價便宜，跳上漲停板。

3.柏文(8462)：庫藏股奏效，繼續漲停向上行。

4.豐泰(9910)：108年擬派利6元，且東奧延期定案不確定因素消除，早盤即亮紅燈。

5.穩懋(3105)：需求給力，美訂單逆勢增，早盤上漲逾5%，跳上月線。

6.英業達(2356)：訂單滿手，Q2拚反彈，股價強漲逾6%，衝上季線、半年線。

7.緯創(3231)：去年EPS為2.4元大賺，擬配息2元，將砸58億元擴產，並今起祭庫藏股，晨盤利多飆漲漲停。

8.華航(2610)：貨運有撐，不怕禁轉機客，早盤帶量高漲逾7%。

9.為升(2231)：今啟動庫藏股，早盤直飆漲停。

10.傳奇(4994)：去年轉盈，2月EPS為0.31元，外資昨賣超縮手，早盤跌深反彈，攻上漲停。

11.驊宏資(6148)：庫藏股護盤奏效，早盤亮燈漲停，收復5日線。

12.玉山金(2884)：終結連9賣，三大法人昨轉買超3832張，早盤價量俱揚、漲逾6%，站上5日線及周線。

13.裕日車(2227)：去年每股純益24.27元，近6年新高，多方吃補攻漲停。

14.鈺齊-KY(9802)：1月獲利年增逾58%，EPS 0.98元高於去年同期，近日股價呈現V型反轉早盤登上漲停。

15.世芯-KY(3661)：受惠5G掀起的人工智慧需求，今年業績仍看好，再一根漲停逼近200元大關。

16.揚博(2493)：擬發放現金股利2.5元，殖利率近10%，跳空漲停鎖住。

(時報資訊)