《商情》買盤進場，激勵周二紐約期金大漲6％ 09:432020/03/25 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 買盤進場，激勵周二紐約期金大漲6%；受到冠狀病毒(COVID-19)疫情的影響，令主要黃金生產國南非宣布實施封鎖措施，引發市場擔憂黃金供給下滑，進而吸引投資人買盤進場，激勵期金大漲6%；此外，鈀金大漲近15%，白金漲近12%。 終場4月黃金漲93.2美元，報每盎司1660.8美元，5月白銀漲1美元，報每盎司14.26美元，4月白金漲74.2美元，報每盎司701.7美元，6月鈀金漲230美元，報每盎司1786.9美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #買盤 #進場 #激勵 #期金 也許您會感興趣 推薦閱讀 國安強心針加持 台股漲552點 飆單日次高 04:092020/03/21 財經要聞 《商情》買盤進場，支撐上周五紐約期金走升 10:002020/03/23 財經 吳志揚 為看台爭一線生機 01:202020/03/24 運動天地 Fed買債無上限 激勵亞股黃金道瓊期齊飆高 09:312020/03/24 財經 《美股掃瞄》美股消息面：聯準會擴大激勵，美期油漲3.2％ 09:432020/03/24 財經 《商情》空頭回補，激勵周一紐約期金漲5.6％ 10:002020/03/24 財經 《國際油價》美聯儲再祭措施，激勵周一國際原油反彈上漲 10:002020/03/24 財經 《日股》聯準會擴大激勵，亞股全面飆漲 10:342020/03/24 財經 新手死在接刀...國安基金進場 絞人肉機行情再現？ 16:022020/03/24 財經 政府基金救市 200億上膛 04:102020/03/25 財經要聞 熱門新聞 韓國瑜最新民調終出爐！高雄市民選擇太嚇人... - 政治 破億樂透獎金已用盡？辛龍「爆經濟狀況不好」金錢流向曝光 - 娛樂 縣市長最新民調出爐 他支持度 網看完驚呆！ - 政治 看完「罷韓」民調不忍了？陳致中一句話怒嗆韓！ - 政治 曝辛龍積蓄全用光了 吳宗憲豪氣攬下霓霓教育 - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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