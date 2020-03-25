買盤進場，激勵周二紐約期金大漲6%；受到冠狀病毒(COVID-19)疫情的影響，令主要黃金生產國南非宣布實施封鎖措施，引發市場擔憂黃金供給下滑，進而吸引投資人買盤進場，激勵期金大漲6%；此外，鈀金大漲近15%，白金漲近12%。

終場4月黃金漲93.2美元，報每盎司1660.8美元，5月白銀漲1美元，報每盎司14.26美元，4月白金漲74.2美元，報每盎司701.7美元，6月鈀金漲230美元，報每盎司1786.9美元。(商品行情網)

(時報資訊)