美將對陸木製櫥櫃和浴室櫃課高關稅 10:022020/03/25 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情當前，美中貿易戰仍未歇。(圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據路透報導，美國國際貿易委員會（ITC）在華盛頓時間24日表示，最終認定從大陸進口的木製櫥櫃和浴室櫃存在的傾銷和補貼損害了美國生產商，將在5年內對其徵收高額關稅。據統計，美國2018年從大陸進口了44億美元的木製櫥櫃、浴室櫃及相關組件。 (旺報 ) #浴室 #櫥櫃 #美國 #進口 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸4艘軍艦經台灣東部 穿宮古海峽 04:092020/03/21 焦點新聞 美拚極音速武器 陸掌握關鍵材料 04:092020/03/22 焦點新聞 美艦頻闖南海 陸恐再用雷射光攻擊 04:092020/03/22 焦點新聞 新聞透視》陸美關係 進了重症監護病房 04:102020/03/23 兩岸要聞 美國升瘟 紐約中餐廳撐不住 01:192020/03/24 焦點新聞 美國生活英文可以不會說 這2項技能才必備 15:352020/03/24 日常 中美博疫 恐進一步切割 04:092020/03/25 焦點新聞 Fed轟炸機式撒錢 IMF：全球經濟衰退 04:092020/03/25 焦點新聞 陸展示極音速彈 美起跑慢8年 04:092020/03/25 焦點新聞 守住南海航母 美登艦檢測新冠病毒 04:092020/03/25 焦點新聞 兩岸熱門新聞 不封城不停工 韓有效控制疫情引多國仿效 - 兩岸 習近平將出席 G20 冠肺炎疫情特別峰會 - 兩岸 - 旺報 頻繁入院安撫新冠患者 50名義大利神父殉職 - 兩岸 川普改口：不再將新冠病毒名稱 與大陸相連 - 兩岸 陸展示極音速彈 美起跑慢8年 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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