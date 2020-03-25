據路透報導，美國國際貿易委員會（ITC）在華盛頓時間24日表示，最終認定從大陸進口的木製櫥櫃和浴室櫃存在的傾銷和補貼損害了美國生產商，將在5年內對其徵收高額關稅。據統計，美國2018年從大陸進口了44億美元的木製櫥櫃、浴室櫃及相關組件。

(旺報 )