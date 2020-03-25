新冠肺炎疫情嚴峻，有53年歷史的台中市白雪大舞廳，業者宣布自26日起自主性歇業7天。（台中市第二分局提供／張妍溱台中傳真）

新冠肺炎疫情嚴峻，警方積極與業者溝通勸導暫時歇業。（台中市第二分局提供／張妍溱台中傳真）

新冠肺炎疫情嚴峻，有53年歷史的台中市白雪大舞廳，業者宣布自26日起自主性歇業7天，緊接台中市知名大型夜店，配合政府防疫政策，主動歇業14天，白雪大舞廳也將破天荒、暫停營業及店內活動，警民合作拚防疫，業者暫時關店也可全面消毒，讓消費者安心。

另有知名卡莎舞廳、動感舞場、大中電子遊藝場等多家業者，支持政府防疫並表示，從25日起分別停止營業7至10天進行場所全面消毒整潔工作，持續觀望疫情發展再決定是否繼續停業，也希望所有老顧客能配合在家自主管理，減少外出，「為台灣加油！」。

台中市警察局第二分局指出，為防堵有居家檢疫、隔離者違反規定擅自外出趴趴走，近日持續規劃轄內大型KTV電子遊藝場及柏青哥等娛樂場所強勢臨檢作為，警分局長還親自帶隊勸導業者配合政府政策主動暫停營業，減低疫情傳播的可能機會，50年老字號白雪舞廳就出面回應，願意配合防疫政策，從26日週四起停業一週，以確保消費者健康及安全。

市警二分局長蔡元戎呼籲民眾，目前國內疫情正面臨關鍵時刻，大家應配合政府共同防堵疫情擴散，減少出入人潮聚集、易造成群聚感染的場所。同時，請居家隔離或居家檢疫的民眾確實遵守相關法令規定，切勿心存僥倖，四處趴趴走，違者將建議處以重罰，最高可處100萬元罰鍰；

警方持續並密集會同衞生單位加強實施擴大臨檢勤務，以有效防堵違反檢疫及隔離規定情事發生。

(中時 )