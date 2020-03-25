新冠肺炎全球肆虐，台灣防疫策略受多國讚賞，近日在社群媒體上掀起一波「壓平曲線」熱潮，其圖表與台防疫措施有異曲同工之妙，連加拿大首席醫療官都轉貼，呼籲大家保持社交距離，遏止病毒傳播。

疫情爆發之初，台灣便採取對應措施，從最初被認為過度恐慌，到如今被國際讚賞，據《鏡週刊》報導，參與防疫決策的官員表示，台灣第一階段防疫有成，壓制疫情浪峰，爭取足夠的時間儲備防疫能量，現也進入防疫第二階段。

而最近社群媒體掀起「壓平曲線」（#FlattenTheCurve）的熱潮，到處都在轉貼壓平曲線圖表，呼籲所有人應保持社交距離（Social Distancing），防止病毒擴散，其實這個圖表藏著台灣的防疫策略。

加拿大首席醫療官譚咏詩醫生（Dr. Theresa Tam）也發布推文表示，控制新型冠狀病毒爆發的措施，可以減緩傳播的速度，進而減少對醫療衛生系統的高峰影響，讓醫院能有時間準備、處理突發的事件。

從壓平曲線圖表中可見，紅色曲線指沒做任何措施讓病例爆增、藍色是政府控制疫情的病例走勢，中間的虛線則為醫療體系的負荷量（Healthcare System capacity）。前者來得快，走得也很快，但會癱瘓醫療系統，導致病人無法獲救；後者則是將時間拉長，讓疫情控制在醫療系統可負擔的範圍。

而「壓平曲線」最初是美國疾控中心提倡，後被歐美官員、專家學者及大眾媒體推廣出去，當此標籤出現時，通常都會配上圖表，讓人清楚可見「政府、社會對疫情採取措施」的關鍵差異。

(中時電子報)