南韓「N號房事件」引起該國社會震驚，主嫌「博士」趙如彬被逮捕後，於今天（25日）上午移送檢方。趙如彬長相被公開後，他面對大批媒體訪問時回應：「謝謝你們，讓我停下這無法停止的惡魔人生。」

綜合韓媒報導，這起「N號房事件」的發生，先是韓國警方調查，有幾名20幾歲的韓國男子，從2018年12月到今年3月間，以通訊軟體「Telegram」創建私密聊天群組，爆出有管理員利用不法管道，取得被害女性資料，再威脅拍攝性侵影片，並在網路上販賣散播，靠這些內容取得不法資金後，再拿來誘騙家境困難的女性，而這些匿名聊天室，被統稱「N號房」；且在聊天室管理員中，被抓「博士」趙如彬是主嫌。

主嫌趙如彬今早移送到檢方時，面對記者提問「沒有什麼想對被害者說的話嗎」，他回應：「因我而受傷的每一個人，在這裡真心地表達謝罪之意，謝謝你們讓我停下這無法停止的惡魔人生。」而被問到是否有悔意時，他只是看著遠方，沒有多做回應。

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(中時電子報)