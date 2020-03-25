高雄巿大專院校會議25日在巿政府四維行政中心舉行，高雄巿長韓國瑜致詞時以「時代考驗青年、青年創造時代」感謝所有學校灌溉、蘊育青年，也提到高雄巿正推動「滿天星計畫」希望培養年輕世代的膽量、膽氣與膽識。

韓國瑜說，年輕人對國家、社會發展至關重要，擔任市長後，他去年就推動成立青年局，特別重視青年創業、青年就業這兩項工作，並由青年局負責整合中央、地方的產官學及民間的資源，募集各種基金，協助青年創業。

他說，青年局主動與高雄市的高中職、大專院校建立起溝通、連絡平台，拉近學生與就業環境的距離，讓學生在畢業之後，能夠快速找到理想工作，找到自己人生的舞台，因此這次的大專院校會議，也特別由青年局來做簡報。

韓國瑜說，高雄巿政府率全國之先，推動「滿天星計畫」，今年跟明年，將分別送出100位高雄巿的大學生及100位的公教警消出國研習進修，希望他們回國後，在語言、生活解決、交朋友、克服周遭困難的能力都能提升。

(中時 )