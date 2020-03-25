廚房、餐廳、客廳隨處可見螞蟻！每當在廚房或餐桌上遇到螞蟻，是不是會想用手指頭「雷」牠，台北市立動物園請大家別急著動手，先試著觀察一下，其實有些螞蟻整天都在休息，可沒有很「忙」喔！一個蟻巢中的螞蟻，有在工作大約只有一半而已。

高山鋸針蟻。（台北市立動物園提供）

螞蟻是知名的社會性昆蟲，和蜜蜂一樣，階級分工明確；蟻后負責繁衍壯大族群、雄蟻婚飛交配後即結束這輩子唯一的任務、工蟻負責服侍蟻后及養育弟妹，有些種類還有保衛家園的兵蟻。仔細觀察巢內的螞蟻，您會發現有些螞蟻整天都在休息、有的走來走去好像很忙，但卻沒做任何事，完全顛覆螞蟻在我們心目中勤勞的印象。根據國外對許多種類螞蟻的觀察，一個蟻巢中的螞蟻，有在工作大約只有一半而已。

高雄巨山蟻。（台北市立動物園提供）

動物園昆蟲館大網室內目前展示2種螞蟻，分別是偏肉食的大頭家蟻及體型較大的高雄巨山蟻，透過特殊的設計，遊客可以近距離看到螞蟻在蟻窩裡的空間利用和生活情形。動物園推薦大家在防疫期間，不論是宅在家或到空曠的郊區走走，不妨練習觀察螞蟻，增加生活中的樂趣。如果想要自己飼養螞蟻，切記只能選台灣本土的蟻種，外來入侵種螞蟻除了可能會造成農業經濟上的損失，也會為害本土的原生動植物，例如家喻戶曉的入侵紅火蟻，和造成墾丁陸蟹浩劫的長腳捷山蟻，都是已經對台灣本土生態產生衝擊的例子。

黑棘蟻。（台北市立動物園提供）

動物園昆蟲館後面的蟲蟲探索谷，是一條沿河谷開闢的自然林道，為保護環境而不噴灑農藥，自然生態相當豐富，也成為觀察螞蟻的好地方。例如常可看見在欄杆扶手上走路的黑棘蟻、朽木區活動的高山鋸針蟻、沿著水溝蓋正在搬家的大頭家蟻、在樹上築巢的懸巢舉尾蟻，或體型巨大的台灣特有種臭巨山蟻等...，還有很多隱藏蟻種等您來尋寶。講了這麼多，下次看到螞蟻時，看看是不是因為家裡有什麼東西吸引牠來，別再急著用手指頭「雷」牠啦！

懸巢舉尾蟻合力將蝶的屍體搬回巢內。（台北市立動物園提供）

螞蟻未必很忙、近半數閒在家？（影音由台北市立動物園製作，取自YouTube）

(中時電子報)