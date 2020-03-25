台積電ADR大漲近8%，台積電(2330)連續第二天跳空開高，今開盤大漲9元至276.5元，早盤最高280元再創本波段新高，並封閉3月17日的跳空缺口。

台積電ADR已連兩天大漲。周二，台積電ADR收盤48.87美元，大漲3.61美元，漲幅7.98%，換算每股為新台幣296.3元。台積電周二在台股收盤為267.5元，外資轉為買超17391張。

美股周一費城半導體指數率先反彈，周二台股強彈395點，收復10年線的約9100點。外資在連續賣超12個交易日後首度轉賣為買，其中台積電成為回補首選，買超17391張，躍居周二買超第1名。

台積電5奈米今年上半年將導入量產，製程技術維持領先地位，雖有法人認為蘋果5奈米手機恐延期推出導致台積電第三季業績增幅力道不強，但今年營運應仍可比去年成長，股價在3月19日見低點235.5元後，即隨著國安基金20日進場護盤而震盪走揚。

台積電今早續大漲在10元左右，最高漲12.5元至280元，市值站穩7兆元關卡，達7.26兆元。

(時報資訊)