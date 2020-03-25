根據約翰·霍普金斯大學的數據，美國確診病例數在短短一周內就暴增為10倍，截至美東時間周二下午2時15分，全美確診病例超過50206人，死亡病例超過600人。紐約州截至周二的確診病例達25,665人，約占全美總病例收的一半。

美國聯邦美國疾病管制與預防中心（CDC）周二公布，截至美東時間3月23日下午4點，美國新冠狀病毒感染病例新增10,779例，累計達44,183例，感染死亡病例新增144人，累計達544人。

包括哥倫比亞特區、波多黎各、關島及美屬維京群島在內，全美50州全部淪陷。洛杉磯郡衛生官員宣布，加州一名未滿18歲的新冠病毒患者死亡。

隨著美國感染新冠肺炎的患者急速攀升，世界衛生組織（WHO）周二提出警告，稱美國很可能成為下一個疫情爆發中心。世衛表示，過去24小時內呈報的85%確診病例集中在歐洲和美國，而美國就佔了4成之多。

(時報資訊)