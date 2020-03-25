新冠肺炎疫情延燒，不少人減少內用改使用食物外送平台訂餐，立委吳斯懷詢問，外送員每天接觸不特定人，甚至可能外送給居家隔離、居家檢疫者，但每周僅能排隊購買3個口罩，經濟部次長王美花回答，目前口罩產能有所提升，會與相關的公協會討論，是否可以增加供應的量，「可以思考」。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部、交通部、經濟部等部會針對「面對疫情發展，政府補助平台業者及交通運輸業者時，應確保接觸民眾頻繁的外送員及交通運輸從業員工健康安全」專案報告。

吳斯懷表示，食物外送員每天接觸不特定人甚至可能在居家檢疫、居家隔離民眾，買不到口罩怎麼辦？王美花回答，可以思考，目前產能有提升，目前一周3片，會與相關的公協會討論看看，是否可以增加這個量。

吳斯懷也詢問，勞動部日前承諾要修訂相關規範，針對承攬關係的外送員訂定規範，目前進度為何？許銘春回答，目前邀集相關產業、專家學者等討論中。

(中時 )