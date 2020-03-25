新型冠狀病毒疫情蔓延，民眾人心惶惶，如何有效防疫，專家表示，除了戴口罩，加強個人清潔、增強保護力、避免聚集場所是三大關鍵要素！

由於病毒的傳播途徑以飛沫和接觸傳染為主，因此預防感染，除了在密閉空間戴上口罩避免病毒接觸，最重要的就是保持個人的衛生，經常洗手並加強個人清潔。有些人因為皮膚較為敏感，經常使用清潔劑或酒精容易造成不適，建議可選擇天然成分的綠色產品來進行清潔，並加強保濕。

此外，保持健康的生活，透過健康的飲食以及良好的運動及睡眠等習慣，提升身體保護力是根本。營養師建議，飲食可注重多攝取能幫助建造與修補身體組織的優質蛋白質，含豐富維生素B群及各種礦物質的全榖雜糧，以及含有多種維生素的各類蔬果、含有豐富多醣體的菇類等，都能有助提升身體的保護力。

另一方面，防疫期間避免出入人多聚集的場所和活動，其中減少外食就是避免群聚感染機率的方法之一。建議民眾可以透過網購選擇健康天然的食材，在家自行烹煮，吃得健康又安心。

疫情防護要怎麼用、怎麼吃才安心？王道銀行結合超過二十家社會企業和B型企業，推出「綠色消費力@王道」活動，期望透過推廣對使用者好也對環境好的綠色產品，從清潔保養、到健康飲食與食材等，帶給消費者生活中多方面的健康防護。合作品牌包括標榜純淨天然保養的綠藤生機、全天然且0人工化學合成添加的芙彤園、無毒栽種苦茶製品的茶籽堂、專業守護鮮乳生產品質的鮮乳坊、產地直送新鮮水果的菜奇芽、自然生態養殖的台灣好漁、推廣純淨安心台灣紅藜的可樂穀及德朱利斯、產製天然無毒青梅製品的2021社會企業等。

即日起至2020年12月31日期間，只要持王道銀行簽帳金融卡於上述綠色消費力合作品牌指定店家刷卡消費，王道銀行即加碼4.22％現金回饋，加上一般卡別原有國內外不限通路刷卡消費1％現金回饋，最高共5.22％。該月登錄即享該月的加碼回饋，每月限額5,000名，且在不鼓勵過量消費的前提下，加碼回饋上限為每人每月新台幣100元。

(中時 )