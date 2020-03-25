知名蛋捲工廠傳出越南女移工操作機台時，右手被機具絞斷，經送嘉義長庚醫院搶救已成功接回。（翻攝／呂妍庭嘉義傳真）

知名蛋捲食品廠福義軒位於嘉義縣水上鄉的工廠，昨24日晚間8點多傳出1名越南女移工操作機台時，右手被機具絞斷，經送嘉義長庚醫院搶救，歷經醫療團隊7個多小時手術，已順利把斷肢接回。

嘉義縣消防局昨晚8點多業者接獲報案，指有員工手被機器切到，救護人員抵達，聽到員工說手已經斷了，還驚呼一聲「斷了？」，立即將已陷入昏迷的女移工和斷肢送到嘉義長庚，今凌晨成功把斷肢接回。

(中時 )