蛋捲工廠女移工手遭絞斷 花7小時接回 11:422020/03/25 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 知名蛋捲工廠傳出越南女移工操作機台時，右手被機具絞斷，經送嘉義長庚醫院搶救已成功接回。（翻攝／呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 知名蛋捲工廠傳出越南女移工操作機台時，右手被機具絞斷，經送嘉義長庚醫院搶救已成功接回。（翻攝／呂妍庭嘉義傳真） 知名蛋捲食品廠福義軒位於嘉義縣水上鄉的工廠，昨24日晚間8點多傳出1名越南女移工操作機台時，右手被機具絞斷，經送嘉義長庚醫院搶救，歷經醫療團隊7個多小時手術，已順利把斷肢接回。 嘉義縣消防局昨晚8點多業者接獲報案，指有員工手被機器切到，救護人員抵達，聽到員工說手已經斷了，還驚呼一聲「斷了？」，立即將已陷入昏迷的女移工和斷肢送到嘉義長庚，今凌晨成功把斷肢接回。 (中時 ) #移工 #斷肢 #蛋捲 #長庚 #員工 也許您會感興趣 推薦閱讀 產業移工入境 雇主、仲介須提供檢疫住所 04:102020/03/21 金融．稅務 堵防疫破口 3措施籲失聯移工到案 04:102020/03/21 社會新聞 不收容、不管制、低罰款 移民署鼓勵失聯移工投案 11:392020/03/21 政治 台中全力防堵疫情 3／30起3項移工申辦採應變措施 10:162020/03/22 生活 台中大肚區工廠大火 3移工逃避不及喪命 20:252020/03/22 社會 祝融突襲工廠 3越南移工枉死 04:102020/03/23 社會新聞 祝融突襲工廠鐵窗卡死 3越南移工枉死異鄉 14:002020/03/23 社會 情侶按摩被「布簾」隔開 女大生遭淫移工硬上 10:522020/03/24 社會 防疫掃蕩越南非法移工趴趴走警逮10名 10:302020/03/25 社會 移民署堵防疫破口 旺旺捐助水神 11:362020/03/25 生活 社會熱門新聞 彰化第8名新冠肺炎確診 留美女學生5家人隔離 - 社會 空軍驚傳上百軍士官大規模A錢 司令部：應是「誤領」 - 社會 熱心開朗警休假返家不幸車禍身亡 - 社會 10萬元的蚵仔煎 花蓮留美高中生返台趴趴走遭罰 - 社會 N號房淫魔趙主彬女友 竟是性虐片主角之一 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。