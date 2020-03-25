由於新冠肺炎持續蔓延，而且傳染能量頗高，使民眾對捷運、公車等帶步工具心生恐懼，這局面使自小客車的銷售量快速向上攀升，基本面榮景激勵汽車族群，包括和泰車（2207）、裕日車（2227）、同致（3552）與為升（2231）等4檔股票同步開高，並且強勢亮燈漲停，成交量還不大，表現相當搶眼。

裕日車、為升與同致等3檔股票，周三甫開市就直接開高漲停板，其中的裕日車雖短打開漲停，但未幾即迅速緊鎖漲停大門，目前暫報210元。和泰車開盤暫報435元，僅與漲停板差一檔，也是開盤90秒內即大紅燈籠高高掛，表現出色。

業內人士指出，台灣汽車市場在3月的前20天傳來捷報，年增率大幅竄升至35.8%，銷售達1.9萬輛，其中又以和泰車旗下相關自小客車領軍向前衝，另止，連價格頗貴的自動車特斯拉也狂賣，顯示不少民眾為抗煞，迴避新冠病毒感染風險，似寧願自行買車代步，短期也不願搭公眾交通運輸工具。

(工商 )