人民幣中間價升值257基點 10:112020/03/25 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價25日報7.0742，較上日的7.0999，升值257個基點或0.36％。 此外，人民銀行連續27日暫停逆回購操作。人行表示，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今日不展開逆回購操作。因本周仍無逆回購到期，單日既無資金投放亦無回籠。 (工商 ) #基點 #升值 #人民幣中間價 #人民幣兌美元中間價 #日報 也許您會感興趣 推薦閱讀 人民幣中間價 創12年新低 04:102020/03/21 全球財經 石油商恐現倒債危機 美金融股雪上加霜 04:102020/03/23 全球財經 路透預估：人民幣中間價料開在7.0985元 09:112020/03/23 財經 人民幣中間價升112個基點 終止四連跌 10:202020/03/23 財經 Fed降息救市越救越慘 原因在這裡 17:002020/03/23 財經 人民幣中間價跌59點 10:192020/03/24 財經 美三大報呼籲北京撤銷驅逐美國記者的決定 21:072020/03/24 國際 路透測算：人民幣中間價料開在7.0735元 10:022020/03/25 兩岸 財經熱門新聞 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 散戶怕賣股砍在最低點 反彈完然後咧… - 即時 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 即時 股災跌深反彈先跑再說？ 專家驚揭這群散戶死最慘 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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