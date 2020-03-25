人民幣兌美元中間價25日報7.0742，較上日的7.0999，升值257個基點或0.36％。

此外，人民銀行連續27日暫停逆回購操作。人行表示，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今日不展開逆回購操作。因本周仍無逆回購到期，單日既無資金投放亦無回籠。

(工商 )