新冠肺炎疫情影響臺灣農漁產品內外銷市場，第一銀行長期秉持「在地經營 在地關懷」理念，響應政府齊心抗疫，特地採購100公斤石斑魚以實際行動力挺本土漁業，並將營養價值豐富的石斑魚贈送予6間偏鄉小學，除了讓孩子們在防疫期間能維持飲食均衡外，更可為在地漁民盡一份心力。

第一銀行為臺灣歷史最悠久的銀行之一，長期關注與支持本土農業發展，也希望藉此拋磚引玉，鼓勵民眾多多購買在地新鮮漁貨並攜手協助漁民產銷，支持臺灣漁業永續發展。

石斑魚不僅肉質鮮美，更富含豐富的營養價值，包括蛋白質、鐵、鈣、磷、鎂、膠質、OMEGA-3脂肪酸等，其中蛋白質含量高，另外也有抗氧化、防止細胞老化，有助於提升記憶力與學習能力，適合提供給發展中的幼兒、青少年或是老年人作為最佳營養補給。

第一銀行深耕臺灣逾120年，百年來與臺灣社會、經濟一起成長、茁壯，秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，曾數度大量採購高麗菜、香蕉、鳳梨、番石榴等新鮮蔬果，接地氣與農漁民站在一起，未來，仍將持續善用企業資源，以具體行動回饋社會。

(工商 )