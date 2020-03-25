由繪圖晶片大廠NVIDIA（輝達）舉辦的線上GPU技術大會（GTC）將自3月24日開始，協助數千人學習人工智慧（AI）、資料科學、深度學習及高效能運算等領域的新技能。

由於新冠肺炎（COVID-19）造成的危機，NVIDIA在三週前宣布GTC將轉移到線上進行。一支由研究人員、合作夥伴、客戶及NVIDIA員工組成的隊伍，從那時候開始遠端籌備GTC Digital，而這場盛會將於本週正式展開。

在加州聖荷西舉行的GTC通常會在為期五天的大會期間內安排數百小時的演講、簡報和對談。今年舉行GTC Digital的目標是將這場盛會中最美好的一面帶給全球更多的觀眾，並持續開放給大眾數個月之久。

NVIDIA的數百名講者，包括全球最有才華、最有經驗的科學家和研究人員等皆應允參加GTC Digital。除了就講師指導、實作工作坊和訓練課程收取象徵性費用外，我們很樂意將這些內容免費提供給全球民眾。此外，NVIDIA還採用了全新平台以促進互動和參與。已向購買GTC 2020門票的支持者提供退款，且這些門票已經轉換成GTC Digital的通行證。通行證的持有人只需透過GTC 2020認證密碼登入即可使用，且任何人都能免費報名參加。

大多數GTC Digital的內容是提供給資料科學家、研究人員及開發者等科技圈的人士，但也提供各種主題的深度座談和Podcast，包括資料科學領域中的女性、用於商業領域的AI與負責任的 AI。

(工商 )