引起全韓國憤怒的N號房主嫌趙主賓今天上午8點警察從鍾路警察廳送至檢查官，也首次面媒體，但是讓警方毛骨悚然的是，他從2017年10月起，一共在孤兒院以及殘障團體從事過55次，235小時的志工活動，還被這些團體稱為是志工王，但這段期間恰好與他經營博士房性虐待社群有重疊，因此警方擔心可能會有孤兒院及國小學生也受害。

趙嫌大部分在韓國仁川的社福機構服務，根據這些社福機構內部人士表示，他總共在5個單位服務過，約從2017年10月起，當時他還在讀大學，前後55次，總計235小時，他在服務期間與他經營博士房性虐待凌虐影片社群有很多重疊。

警方擔憂的是，趙嫌在孤兒院期間，他大多是負責陪伴孩子玩，另外在殘障機構則是擔任教學助理，以及協助國小學生課業輔導，其中一個志工機構人員表示，趙嫌是看到招募廣告來的，每個星期大約來三天，一次3至4小時服務。5個月之內，趙嫌就做了約100小時自發性服務

趙主賓面對媒體時表示，「對因爲我造成傷害的所有人真心感到報歉，也感謝讓我停止這惡魔般的人生。」面對記者問：是否承認散播淫亂物及殺人嫌疑時，他沒有做任何回應。

「N號房」性虐待未成年少女還拍影片招收會員觀看事件，引起韓國全民公憤，總統文在寅下令徹查，首爾警方已逮捕「博士」趙主賓，並決定明（28日）移送檢方時，將趙嫌公開在鏡頭前，這將是韓國首次因性犯罪而被公開示眾的犯罪疑犯。

據韓國警方調查，他從2018年12月到今年3月幾名20幾歲的韓國男子以通訊軟體「Telegram」創建私密聊天群組，在當中收費散播甚至直播多名女性被性虐甚至強暴的影片，剛開始主嫌以金錢又拐在推特大尺度推文的少女，謊稱警方要脅她們提供個資，隨後威脅要拍裸照甚至性虐待等。

這些受害女性除了有裸照外，還有的是用刀在她們身體上刻下「奴隸」或聊天室管理員名字的字樣，也有逼對方吃屎喝尿，或往下體放肥大的幼蟲，甚至強暴她們的直播或是要求她們對更小的弟弟妹妹性騷擾。

由於行靜態過惡劣、令人髮指，引起韓國全民公憤，已經有超過200萬民眾連署，要求韓國青瓦臺公布主嫌與相關嫌犯的姓名與個資，甚至連會員都需要公布會員命名。韓國總統昨天已下令徹查。

(中時電子報)