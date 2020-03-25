綠營高市議員及罷韓團體Wecare高雄連番抨擊，高市工務局近期標案，投標公司竟開始徵人，表明工作人員需進駐市府四維行政中心執行媒體社群行銷工作，且該公司更是前觀光局長潘恒旭所經營；高市新聞局長鄭照新強調，這是公開招標的案子，有意投標廠商預先招募人力，不代表一定得標，「說到標案，尹立前局長經驗豐富，Wecare發文前為何不先請教熟悉標案流程的尹前局長？」

民進黨高市議員簡煥宗臉書披露工務局最近推出一個媒體社群行銷標案，質疑疫情期間到底有何任務？更有網友直指，得標公司就是前高市觀光局長潘恒旭的公司。

工務局24日解釋，這個標案是養護工程處例行性業務活動標案，屬於年度標案重新辦理招標，讓相關業務能夠持續執行，目前招標程序正在進行中，議員所指的公司只是投標廠商之一，全案尚未決標，該公司在社群網站及人力銀行發的徵人訊息，只是該公司內部需求自行招募人力，希望各界不要捕風捉影。

然而，Wecare高雄並不接受工務局解釋，持續在臉書質疑，市府與投標廠商關係巧妙，還沒決標就招募人力，決標後立即上工，而且工作內容要求十八般武藝，待遇卻只有基本工資，更痛批韓國瑜疑似拿市府資源聘網軍、打空戰，還帶頭變相鼓勵青年低薪。

新聞局長鄭照新25日出面澄清，這是工務局透過公開招標程序，尚未結標，任何投標廠商都無法保證一定得標，民間公司的人力招募與市府有何關係？

鄭照新反批，Wecare的發文根本脫離現實，「講到標案，尤其是限制性招標相關流程，尹立前局長經驗豐富，Wecare發文前為何不先請教熟悉標案流程的尹前局長，了解廠商如何循正當程序爭取得標？」

鄭照新說，政黨團結一致力挺高雄發展與防疫需求，是重視高雄城市行銷（黃明志）、產業發展（電競）、市民抗疫健康安全的實際展現，無論朝野之間或政黨內部，這時候誰不放下歧見，團結把人民放第一位， 都是無視高雄疫情與經濟挑戰的自私行為。市府呼籲原本抱持歧見的各界，此時應團結抗疫，一起站在高雄市民立場，合力度過抗疫與經濟等難關。

(中時 )