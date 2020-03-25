紐西蘭新冠肺炎疫情升溫，25日進入緊急狀態，全國將封鎖一個月。

因應新冠肺炎疫情升溫，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今（25）日宣布，紐西蘭進入緊急狀態，自午夜起，全國將封鎖一個月。

綜合路透社、紐西蘭新聞網站stuff.co.nz、《紐西蘭前鋒報》（The New Zealand Herald）報導，紐西蘭總理阿爾登於當地時間今日中午宣布，紐西蘭進入緊急狀態，全國將在26日凌晨零時全面封鎖，所有人民都必須進行隔離，非必要服務設施、學校、辦公室在那之前必須全數關閉，時間為期一個月。

阿爾登說，從今天午夜開始，我們待在家中4周，以阻止病毒傳播。

阿爾登表示，全國封鎖是因為已經有證據顯示紐西蘭出現新冠肺炎社區傳播現象，她說，如果你不知道什麼能做、什麼不能做，最簡單的行為準則是：設想自己感染了新冠病毒。「你的每一個行為對別人都是風險，這是我們所有人應該共同思考的方式，這也就是為什麼和親人、朋友、鄰居聚會的活動必須暫停，因為我們現在把彼此放在首位。」

因應疫情升溫，阿爾登已在周一宣布紐西蘭新冠肺炎警示上升至第3級，並且警示將在48小時內升級至最高級別的第4級，好讓人民有時間做好準備。

紐西蘭新冠肺炎警示將在今日午夜進入第4級，屆時所有非必要服務設施將全數強制關閉，包含酒吧、餐館、咖啡店、體育館、電影院、游泳池、博物館、圖書館、遊樂場，以及其他公共聚集設施等都要關閉，僅超市、醫院、藥局、基本銀行服務等可持續運作。

紐西蘭進入緊急狀態，代表政府將能行使所有權力抑制疫情擴散。阿爾登說，警察及軍隊將會上街巡邏，詢問居民出門原因，並且提醒居民有隔離義務。

紐西蘭今日新增4例新冠肺炎病例，累計境內共有205人感染，當中4例為社區傳播。紐西蘭全國約有500萬人口。

這是紐西蘭國史上第2次進入緊急狀態，上一次進入緊急狀態是在2011年2月基督城大地震發生之後。

(中時電子報)