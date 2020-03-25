華宏(8240)2019年合併營收98.13億元，年增26.6％；營業淨利2.99億元，年增631.4％；稅前淨利3.07億元，年增率74.3％；稅後淨利2.52億元，年增率59.4％；歸屬於母公司的稅後淨利2.08億元，年增38.4％，每股稅後盈餘2.1元，每股盈餘創近6年來高點。董事會決議每股擬配發1.3元現金股利，盈餘發放率約61.9%。

華宏今年前2月自結合併營收約13.7億元，年成長6.77％。面對新型冠狀病毒疫情所造成的不確定性，公司已採取相關預防措施迅速恢復產能，目前大陸各廠區平均復工率已達95％以上，生產正常且訂單穩定出貨。

華宏表示，將持續優化產品組合、開發高階技術及利基型產品，包含各種功能性薄膜及節能散熱膠材等產品，並積極開發產品多元化應用，以維持產業競爭力。公司今年亦將加速與合作廠商共同擴展海外市場，來擴大海外營收成長。

(時報資訊)