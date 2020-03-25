美國會議員稱朝野已接近就規模高達2兆美元的抗疫紓困計畫達成協議，隔夜美股應聲飆漲，道瓊工業指數暴漲11.37%，創下1933年來最大單日漲幅，並一舉收復20,000點大關，受此提振，周三香港恆生指數開盤大漲2.61%，為23255.91點。國企股(H股)開漲2.64%，為9427.01點。

受金價大漲帶動，黃金股勁揚。

國際奧委會（IOC）與日本主辦方周二晚間正式宣布，東京奧運會最晚延後至2021年夏季舉辦，但是即使延至明年，該體育盛事的名稱將維持不變，仍為「2020年東京奧運會」（Olympic Games Tokyo 2020）與「2020年東京殘奧會」（Paralympic Games Tokyo 2020），這意味著大量的LOGO製作品不必做廢，也不須重新設計。

受此激勵，體育股大漲，李寧漲逾10%，安踏漲9.97%。

(時報資訊)