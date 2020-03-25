旅遊業者五福（2745）2019年獲利動能回升，稅後淨利0.26億元，年增達1.26倍，每股盈餘（EPS）0.89元。面對新冠肺炎疫情對營運嚴峻衝擊，董事會決議跟進自救，董事自3月起不支領薪酬及2019年酬勞，高階主管支持自主減薪至疫情結束。

五福董事會通過2019年股利分派案，擬配發每股現金股利0.3元、持平去年，盈餘配發率降至33.71％低點，以24日收盤價12.1元計算，現金殖利率約2.48％。公司將於6月22日召開股東常會，補選1席董事。

五福昨（24）日股價下探11.9元，創上櫃以來新低，以1月中高點計算，2個月股價已腰斬。隨著大盤今（25）日再度強勁反彈，五福股價跟進開高後走揚，早盤上漲2.07％至12.35元。

五福2019年營收63.03億元，年減2.33％，仍創歷史第3高。毛利率10.28、營益率0.7％，優於前年10.15％、0.2％，營益率創歷史次高。稅後淨利0.26億元，年增達1.26倍，每股盈餘（EPS）0.89元，優於前年0.41元。

不過，五福2019年第四季營運轉弱，營收13.34億元，季減18.91％、年增4.16％，毛利率9.68％、營益率負2.01％，均為近1年低點。加上業外轉虧，稅後虧損0.26億元、每股虧損0.92元，雙創單季新低。

新冠肺炎疫情使觀光旅遊業營運首當其衝，五福2020年2月自結合併營收3.21億元，月減37.23％、年減49.54％，創歷史第3低紀錄。累計1～2月合併營收8.34億元，年減21％，創同期新低。

面對營運遭逢嚴重影響，為降低對股東影響、考量員工權益，五福董事會決議董事自3月起不支領薪酬及2019年酬勞，高階主管在疫情期間支持自主減薪，直至疫情結束後恢復正常。目前持續進行教育訓練課程，提升員工技能、優化各項流程作業，做好各項準備。

(時報資訊)