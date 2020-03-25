記憶體模組廠十銓(4967)公布自結2月淨利6800萬元，年增近5.6倍，年增率達559.54%，單月EPS為1.02元，今早股價強攻漲停。

十銓科技2月營收4.41億元，與1月大致相當，受惠記憶體價格上漲，加上旗下SSD、電競、工控銷售量均成長，單月獲利亮麗。

十銓也公布自結2019年財報，全年合併獲利約800萬元，每股稅後淨利為0.11元。

展望今年，公司預期DRAM及NAND Flash價格上漲，並將持續衝刺高利潤產品線，看準5G、資料中心、AI拉貨商機，將帶動整體營收拚逐季成長。

十銓指出，儘管受疫情影響業績，預期景氣復甦遲早之事，採購只是遞延而非需求消失；十銓積極爭取伺服器及資料中心訂單客戶，以利全球出貨量與銷售額續升。

此外，受疫情影響，中國、南韓等記憶體產量受阻情況下，台廠可望受惠轉單效應，預計3月及第二季市場價格持續向上；但若疫情持續擴散，恐怕直接衝擊產業上下游供應鏈，恢復期加上消費端購買力回溫，預計最快第二季轉好，並將持續觀察是否出現變數。

(時報資訊)