受到美國運動品牌廠Nike上季獲利表現意外強勁，且數位業務營收大幅成長；而大陸運動用品龍頭安踏公布2019年財報，全年營收和獲利均於市場預期；兩大運動品牌業績報喜，一掃先前東奧可能延期的利空，紡織成衣高價股儒鴻(1476)、聚陽(1477)、及冠星-KY(4439)全數翻揚挑戰10日線反壓。

Nike受惠於Nike Direct業績成長13%，數位業務成長36%，以及包括北美在內幾個主要市場的銷售均強勁成長，抵銷了新冠肺炎疫情在中國大爆發時對Nike當地業務造成的衝擊。

聚陽去年累計營收270.47億元，營業毛利54.25億元，毛利率20.06%，營業淨利24.89億元，營益率9.21%，稅前盈餘24.49億元，本期淨利19.29億元，歸屬母公司業主淨利19億元，年增率26.37%，EPS 8.66元。

冠星-KY今天上午舉行董事會，將通過108年全年財報，並宣布股息發放金額。冠星-KY今年2月單月獲利4000萬元，EPS為1.27元。冠星-KY近年來營收及獲利呈現三級跳，2018年全年度營收為57.7億元，稅後淨利達2.64億元EPS達11.45元，2019年前三季營收已超越2018全年度達58.08億元，稅後淨利達3.62億元，EPS達13.20元。

(時報資訊)