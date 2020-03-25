美股昨晚三大指數收盤全線大漲，其中道指漲逾11％，創下1933年以來最大單日升幅。港股25日開高近六百點，站回23,000點關卡。恒指開高592點或2.6％，報23,255點；國企指數開高242點或2.6％，報9,427點。

個股方面，騰訊開高2.7％，報375港元。

友邦開高4.9％，報67港元。

創科開高11.6％，報52港元。

平保開高2.4％，報75.3港元。

(工商 )