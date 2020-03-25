恒指開高592點 站回23,000點關卡 10:192020/03/25 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股昨晚三大指數收盤全線大漲，其中道指漲逾11％，創下1933年以來最大單日升幅。港股25日開高近六百點，站回23,000點關卡。恒指開高592點或2.6％，報23,255點；國企指數開高242點或2.6％，報9,427點。 個股方面，騰訊開高2.7％，報375港元。 友邦開高4.9％，報67港元。 創科開高11.6％，報52港元。 平保開高2.4％，報75.3港元。 (工商 ) #港元 #點關卡 #恒指 #美股 #三大指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 美股大逃殺！降息為何無效？ 00:012020/03/23 財經 全球股災影響 恒指重挫逾4％ 10:402020/03/23 財經 恒指午盤大跌3.75％ 地產股集體暴跌 12:392020/03/23 財經 A股三大指數全線下跌 滬指收跌3％ 15:312020/03/23 財經 恒指收挫逾千點 跌破22,000點 16:462020/03/23 財經 《美股掃瞄》美股跌勢加劇，蘋果市值跌破1兆美元 08:362020/03/24 財經 《美股掃瞄》美股消息面：聯準會擴大激勵，美期油漲3.2％ 09:432020/03/24 財經 港股開盤大漲800點 10:392020/03/24 財經 《美股掃瞄》美股消息面：聯準會推無上限QE，金價大漲6％ 09:432020/03/25 財經 陸股三大指數開高 深成指開盤漲2.52％ 10:102020/03/25 財經 熱門新聞 韓國瑜最新民調終出爐！高雄市民選擇太嚇人... - 政治 曝辛龍積蓄全用光了 吳宗憲豪氣攬下霓霓教育 - 娛樂 你不管我管 侯友宜點名錢櫃 - 政治要聞 - 中國時報 看完「罷韓」民調不忍了？陳致中一句話怒嗆韓！ - 政治 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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