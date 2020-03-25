世紀鋼去年稅後淨利7.38億、年增1842.10％ 10:192020/03/25 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世紀鋼（9958）108年業績大放異彩，全年稅後淨利7.38億元、年增1842.10％，每股稅後淨利3.53元。 (工商 ) #世紀鋼 #稅後淨利 #業績 #異彩 #每股稅後淨利 也許您會感興趣 推薦閱讀 世紀鋼 風電大單進補 04:092020/03/22 證券．權證 大田精密發現金股利3.8元 04:102020/03/23 企業經營 《股利-其他電子》巨路去年EPS 6.72元，擬配息3.3元 10:342020/03/23 財經 震旦行去年EPS為6.12元 每股配發6元現金股利 19:002020/03/23 財經 《文創股》華研稅後淨利與EPS雙雙創下歷年新高 08:192020/03/24 財經 美利達每股配息4.2元 21:542020/03/24 財經 西柏獲利讚 擬配5.5元股利 04:102020/03/25 證券．權證 《股利-光電》華宏2019年EPS創6年高點，擬配息1.3元 10:172020/03/25 財經 《觀光股》五福去年EPS 0.89元，啟動自救抗疫 10:172020/03/25 財經 財經熱門新聞 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 散戶怕賣股砍在最低點 反彈完然後咧… - 即時 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 即時 股災跌深反彈先跑再說？ 專家驚揭這群散戶死最慘 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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