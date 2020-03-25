高雄市長韓國瑜在2020總統大選中不幸落敗，也讓他轉趨低調，對於後續是否會在2022年改攻台北市長？也在網路上引起不小討論。就有網友認為「若韓不幸被罷免，依韓總統大選在台北市得票率，和獲得最關鍵的他支持，那就真的穩了」。

網友nicholas040624日深夜在批踢踢論壇發文，以「2022韓國瑜去選台北市長，選得上嗎？」為題發起討論，該網友提出一個假設，「這次的高雄罷韓，韓真被罷免掉話，那他在2020-2022 這段期間，韓是沒有公職身分的。到時候2022 直接去參選台北市長，應該就沒有什麼烙跑的問題了、有絕對的正當性。

該網友也提及，若韓國瑜在2022，參選台北市長，能選上嗎？原PO解釋，2020總統大選的開票數，韓國瑜在北市也拿到了68萬票，其實選贏的機率蠻高的，那2022 韓國瑜選台北市長能夠選贏嗎？」。

其他網友也紛紛留言回應，「若柯、韓粉集中支持，就有機會衝到90萬票，「很穩好嗎！藍68萬+台民黨21萬，柯韓合體至少90萬」、「得到師傅的支持就穩了」。

(中時電子報)