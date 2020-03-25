G20將召開應對新冠肺炎特別峰會 26日舉行 習近平出席 12:122020/03/25 旺報 陳君碩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸外交部發言人華春瑩25日宣佈，大陸國家主席習近平將於3月26日在北京出席二十國集團領導人應對新冠肺炎特別峰會。 此次峰會由今年二十國集團主席國沙烏地阿拉伯王國主辦，將以視頻方式舉行。 3月24日，大陸國務委員兼外長王毅應約同印尼外長蕾特諾通電話時，才提到雙方應共同推動二十國集團加強團結協作，攜手發出一致正面聲音，並為其他國家抗疫提供支持，共同為全球公共衛生安全作出貢獻。 (旺報 ) #二十國集團 #集團 #十國集團 #大陸 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 躲開新冠肺炎 坎城影展延後舉辦 04:102020/03/21 娛樂新聞 美國首都出現首例新冠肺炎死亡案例 03:482020/03/21 財經 環保署員工確診立院委員會邀CDC說明 10:262020/03/23 政治 王牌諧星志村健疑似感染新冠肺炎緊急入院 04:032020/03/25 國際 美新冠肺炎單日新增確診數破萬 達53268例 07:282020/03/25 國際 日本演藝圈恐慌！70歲志村健發燒、呼吸困難確診新冠肺炎 08:022020/03/25 娛樂 陸31省份新增新冠肺炎確診病例47例 均為境外輸入 10:022020/03/25 兩岸 北京24日新增境外輸入新冠肺炎確診病例5例 10:022020/03/25 兩岸 湖北無新增新冠肺炎確診病例 無境外輸入性病例 10:022020/03/25 兩岸 苗栗第2例新冠肺炎確診 徐耀昌呼籲民眾不要過於恐慌 10:512020/03/25 生活 國際熱門新聞 紐約爆新冠逃難潮！白宮下令隔離 - 國際 十倍奉還！日市長請求還口罩 陸火速寄5萬 - 國際 紐約警界淪陷！近百人染新冠 2000人有症狀 - 國際 新冠確診破萬 病例暴增主因曝光 1500萬紐約人恐感染 - 國際 不只搶衛生紙！亞裔美國人排6小時瘋買它 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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