大陸外交部發言人華春瑩25日宣佈，大陸國家主席習近平將於3月26日在北京出席二十國集團領導人應對新冠肺炎特別峰會。

此次峰會由今年二十國集團主席國沙烏地阿拉伯王國主辦，將以視頻方式舉行。

3月24日，大陸國務委員兼外長王毅應約同印尼外長蕾特諾通電話時，才提到雙方應共同推動二十國集團加強團結協作，攜手發出一致正面聲音，並為其他國家抗疫提供支持，共同為全球公共衛生安全作出貢獻。

(旺報 )