武漢肺炎蔓延，針對有媒體報導2名華航貨機機師確診，交通部次長王國材今天證實此事，也說已請華航了解，這2位過去在外站的行為，「他們現在也在擬報告回來」，若有漏洞就趕快彌補。

立法院交通委員會今天審查交通部函送財團法人台灣郵政協會、財團法人台灣電信協會等單位109年度預算書及相關資料案，王國材會前接受媒體聯訪，做出上述表示。

時代力量立委邱顯智質詢時提到，媒體報導，有2名國籍航空貨機機師確診，而這2名機師隸屬華航波音747機隊，請問王國材是否知道此事；王國材說，目前是2個機師，有感染到。

邱顯智追問，除了華航外，是否還有其他航空公司的機組員有確診情況，因為他有聽聞其它公司傳簡訊給員工指出，「組員您好，頃接獲通知有組員確診新冠肺炎，請進行居家隔離至3月29日止」，這必須查清楚，不能成為防疫破口；王國材指出，現在沒有。

王國材也說，目前聽起來是貨機的機組人員，而整個貨機的部分有標準作業程序，比如說到國外要有專門的進出通道，不能外出，直接在旅館，回國也是類似這樣，「我們已經請華航了解，這2位過去在外站的行為是什麼，他們現在也在擬報告回來，我們會就是否有漏洞地方進行了解，有的話趕快彌補」。1090325

(中時電子報)